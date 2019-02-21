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    В Молдову не пустили російську журналістку

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    <p>Журналістка вилетіла назад рейсом до Стамбулу</p> - В Молдову не пустили російську журналістку

    Журналістка вилетіла назад рейсом до Стамбулу

    Це вже другий за тиждень випадок заборони на в'їзд в Молдову журналісту російського телеканалу

    Прикордонна поліція Молдови відмовила у в'їзді в країну журналістці телеканалу «Россия-1» Ользі Юр'євій. Напередодні вона прилетіла в Кишинів рейсом зі Стамбула.

    Про це повідомила у четвер глава прес-служби прикордонної поліції Раїса Новіцкі.

    «Під час перевірки документів з'ясувалося, що мета її візиту не відповідає заявленій. Їй було відмовлено у в'їзді в Республіку Молдова. Цим же рейсом вона була повернута до Стамбула», - сказала Новіцкі, пише ТАСС.

    Зазначається, що це вже другий за тиждень випадок заборони на в'їзд журналісту російського телеканалу. У середу з кишинівського аеропорту була повернута знімальна група НТВ, що прямувала на інтерв'ю з президентом Молдови Ігорем Додоном.

    Нагадаємо, Молдова відкликає свого посла в Російській Федерації Андрія Негуцу.

    Раніше повідомлялося, що посла РФ у Молдові викликали до Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції, де йому було вручено ноту протесту у зв'язку з відмовою у доступі членів молдавської делегації до звільнених з афганського полону молдавських громадян – двох пілотів.

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