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    Молдова відкличе свого посла з Росії

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    <p>Поки не відомі офіційні мотиви відкликання посла з Москви</p> - Молдова відкличе свого посла з Росії

    Поки не відомі офіційні мотиви відкликання посла з Москви

    Андрій Негуца входить до найближчого оточення президента Молдови Ігоря Додона

    Посол Молдови в Росії Андрій Негуца буде відкликаний найближчим часом. Відповідне рішення підготовлено Міністерством закордонних справ і європейської інтеграції Молдови та направлено в уряд для затвердження.

    Інформацію про це підтвердив журналістам прес-секретар міністерства Олександр Ройтман, пише видання Omega.

    Поки не відомі офіційні мотиви відкликання посла з Москви.

    Відомо, що Андрій Негуца входить до найближчого оточення президента Молдови Ігоря Додона і був призначений послом навесні 2017 року.

    Нагадаємо, у середу посла РФ у Молдові викликали до Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції, де йому було вручено ноту протесту у зв'язку з відмовою у доступі членів молдавської делегації до звільнених з афганського полону молдавських громадян – двох пілотів.

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