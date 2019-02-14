Молдова відкличе свого посла з Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поки не відомі офіційні мотиви відкликання посла з Москви

Андрій Негуца входить до найближчого оточення президента Молдови Ігоря Додона

Посол Молдови в Росії Андрій Негуца буде відкликаний найближчим часом. Відповідне рішення підготовлено Міністерством закордонних справ і європейської інтеграції Молдови та направлено в уряд для затвердження.

Інформацію про це підтвердив журналістам прес-секретар міністерства Олександр Ройтман, пише видання Omega.

Поки не відомі офіційні мотиви відкликання посла з Москви.

Відомо, що Андрій Негуца входить до найближчого оточення президента Молдови Ігоря Додона і був призначений послом навесні 2017 року.

Нагадаємо, у середу посла РФ у Молдові викликали до Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції, де йому було вручено ноту протесту у зв'язку з відмовою у доступі членів молдавської делегації до звільнених з афганського полону молдавських громадян – двох пілотів.