  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Молдова не пустила до президента Додона російських журналістів

    • Розсилка
    Президент Молдови Ігор Додон - Молдова не пустила до президента Додона російських журналістів
    Президент Молдови Ігор Додон

    В адміністрації президента Молдови засудили дії власної прикордонної служби

    До Молдови заборонили в'їзд двом знімальним групам російських телеканалів «НТВ» і «Росія 1».

    Про це повідомили в прес-службі президента Молдови.

    «Влада вкотре заборонила в'їзд до Республіки Молдова двом знімальним групам російських телеканалів «НТВ» і «Росія 1», які мали намір взяти інтерв'ю у президента РМ Ігоря Додона», – йдеться у повідомленні.

    В адміністрації засудили дії прикордонної служби Молдови, назвавши їх «новим викликом з боку влади щодо Російської Федерації» та очевидним обмеженням доступу журналістів до інформації.

    Раніше повідомлялося, що Молдова відкликає свого посла в Російській Федерації Андрія Негуцу.

    Раніше посла РФ у Молдові викликали до мністерства закордонних справ і європейської інтеграції, де йому було вручено ноту протесту у зв'язку з відмовою у доступі членів молдавської делегації до звільнених з афганського полону молдавських громадян – двох пілотів.

    Читайте також
    прикордонники Росія ЗМІ телебачення Адміністрація Президента Молдова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ