Молдова не пустила до президента Додона російських журналістів



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Президент Молдови Ігор Додон

В адміністрації президента Молдови засудили дії власної прикордонної служби

До Молдови заборонили в'їзд двом знімальним групам російських телеканалів «НТВ» і «Росія 1».

Про це повідомили в прес-службі президента Молдови.

«Влада вкотре заборонила в'їзд до Республіки Молдова двом знімальним групам російських телеканалів «НТВ» і «Росія 1», які мали намір взяти інтерв'ю у президента РМ Ігоря Додона», – йдеться у повідомленні.

В адміністрації засудили дії прикордонної служби Молдови, назвавши їх «новим викликом з боку влади щодо Російської Федерації» та очевидним обмеженням доступу журналістів до інформації.

Раніше повідомлялося, що Молдова відкликає свого посла в Російській Федерації Андрія Негуцу.

Раніше посла РФ у Молдові викликали до мністерства закордонних справ і європейської інтеграції, де йому було вручено ноту протесту у зв'язку з відмовою у доступі членів молдавської делегації до звільнених з афганського полону молдавських громадян – двох пілотів.