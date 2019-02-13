Молдова обурена тим, що її делегацію в Росії не пустили до звільнених з полону пілотів



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Напередодні делегації Молдови, що перебуває в Москві для надання допомоги молдавським пілотам, було відмовлено в доступі до них

МЗС Молдови заявило, що молдавська сторона залишає за собою право звернутися до міжнародних організацій у зв'язку з діями російської влади

Посла РФ у Молдові викликали до Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції, де йому було вручено ноту протесту у зв'язку з відмовою у доступі членів молдавської делегації до звільнених з афганського полону молдавських громадян – двох пілотів.

Про це заявили у прес-службі зовнішньополітичного відомства Молдови.

«Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції висловлює стурбованість і жаль у зв'язку з відмовою влади РФ у доступі членів молдавської делегації до нещодавно звільнених з афганського полону молдавських громадян Ліонела Буруяне й Міхая Кріхана. Це суперечить як нормам міжнародного права, так і Віденської конвенції про консульські і дипломатичні зносини», - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що влада РФ відмовляється також повідомити місце знаходження молдавських пілотів і надати інформацію про стан їхнього здоров'я.

МЗС Молдови заявило, що молдавська сторона залишає за собою право звернутися до міжнародних організацій у зв'язку з діями російської влади.

У свою чергу посол Росії повідомив, що молдавські пілоти знаходяться під заступництвом однієї з неурядових організацій, а уряд Росії не залучено до цього процесу.

Як відомо, напередодні делегації Молдови, що перебуває в Москві для надання допомоги молдавським пілотам, було відмовлено в доступі до них.

Нагадаємо, у 2015 році на території Афганістану було збито молдавський вертоліт. З трьох пілотів, які знаходилися на борту, один загинув, а двоє залишилися в живих і потрапили в полон до афганських талібів.

Російські ЗМІ повідомили, що в лютому 2019 року молдавські пілоти були звільнені з полону в Афганістану за допомогою Росії.

Джерело: Укрінформ