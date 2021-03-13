В МЗС розповіли, чим займався Руслан Демченко під час підписання «харківських угод»

У Міністерстві закордонних справ кажуть, що «харківські угоди» не входили до компетенції Демченка

Зовнішньополітичне відомство заперечує участь заступника секретаря РНБО у підготовці договору з Росією

В Міністерстві закордонних справ України заперечують причетність колишнього заступника міністра Руслана Демченка до підготовки так званих «харківських угод». Як повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України, Демченко отримав повноваження займатися двосторонніми відносинами з Росією тільки 27 квітня 2010 року, через шість днів після підписання міждержавного договору.

«Руслан Демченко був призначений на посаду заступника міністра закордонних справ України 17 лютого 2010 року розпорядженням КМУ №227-р. Водночас, згідно з наказом МЗС №82 про розподіл обов'язків між заступниками міністра, до його повноважень двосторонні відносини з Російською Федерацією були віднесені тільки 27 квітня – тобто через шість днів після підписання Харківських угод і внесення їх на ратифікацію до Верховної Ради України», – поінформували в пресслужбі міністерства у відповідь на запит агентства «Інтерфакс-Україна» в суботу.

Як повідомлялося, Головне слідче управління Служби безпеки України почало досудове розслідування щодо посадових осіб органів державної влади за фактом вчинення державної зради в 2008-2010 роках.

У пресцентрі СБУ повідомили, що слідчі розслідують, зокрема, обставини підготовки і підписання 21 квітня 2010 року «Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року», дотримання регламенту і процедур під час її затвердження депутатами Верховної Ради. За попередніми даними слідства, підписання цього документа призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб РФ, причетних до анексії території АР Крим у 2014 році.

У червні минулого року Володимир Зеленський призначив Руслана Демченка першим заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

При цьому журналісти неодноразово звертали увагу, що він також міг бути безпосередньо причетним до підписання Харківських угод.