Кого караєте за Харківські угоди? Свіже рішення РНБО викликає гомеричний сміх

Ратифікація у Верховній Раді так званих Харківських угои, згідно з якими Росія розмістила свій флот у Криму. 27 квітня 2010 року

Про останні рішення РНБО

11 березня 2021 року секретар РНБОУ Олексій Данилов зробив справжній подарунок любителям гумору та сатири – порадував їх заявою про те, що Рада національної безпеки та оборони доручила СБУ перевірити, чи не містить ознак державної зради ратифікація 236 народними депутатами у 2010 році так званих «Харківських угод».

Ці «угоди» були підписані в Харкові 21 квітня 2010 року президентами України та Росії Януковичем і Медведєвим відповідно та передбачали продовження терміну базування в Севастополі Чорноморського флоту Росії з 2017 до 2042 року.

Причиною гомеричного реготу стала навіть не та обставина, що Данилов не знайшов часу ознайомитись зі статтею 111 КК України й довідатись, що таке державна зрада та в якій формі вона може бути, не те, що згідно зі статтею 80 Конституції України народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результат голосування і навіть не те, що СБУ не може нічого перевіряти – етап дослідчої перевірки не передбачений КПК України в редакції в 2012 року.

Річ у тім, що текст «Харківських угод» готував, погоджував і візував тодішній заступник міністра закордонних справ Руслан Демченко, який за часи Януковича відповідав (спочатку – на посаді заступника міністра закордонних справ, а потім – на посаді першого заступника міністра) за російський напрямок зовнішньої політики України.

Нині Руслан Михайлович обіймає посаду першого заступника секретаря РНБОУ, тож якщо Данилову так кортить когось притягнути до відповідальності, то це він може зробити без відриву від роботи – достатньо зателефонувати Баканову за цього чорта Демченка.

Джерело: блог Володимира Бойка

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