Зеленський призначає нове керівництво СБУ - хто кандидати?

У разі затвердження всіх кандидатів президентом, в СБУ буде сформовано повний комплект нових заступників голови СБУ

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Временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов приступил к расстановке кадров в Службу безопасности и представил на утверждение президенту четверых заместителей председателя - Баранецкого, Дублика, Нескоромного и Карпенко.

Первым заместителем председателя СБУ вчера указом президента назначен генерал-майор Руслан Баранецкий.

Баранецкий - это действующий профессионал, долгое время прослуживший в СБУ в главке «К», затем перешел в погранслужбу, когда ей руководил Виктор Назаренко. Баранецкий руководил внутренней безопасностью, и получил генеральское звание у пограничников. Однако, по слухам, после того как сотрудники ВБ задокументировали сына Назаренко - офицера госпогранслужбы, Баранецкий впал в немилость и его сняли с должности. По сыну Назаренко до уголовного дела не дошло.

На руководящие должности в СБУ Баранецкого не вернули.

С ноября 2018-го года в должности офицера действующего резерва главка «К» Баранецкий был прикомандирован к руководству налоговой милиции ДФС.

Баранецкий будет вторым первым заместителем, главой Антитеррористического центра СБУ.

Указ президента о назначении Баранецкого вступил в силу, но по другим трем кандидатам решения еще не утверждены.

Как сообщают источники Цензор.Нет в Офисе президента, на должность заместителя председателя, курирующего подразделения защиты национальной государственности, предлагается назначить генерал-майора Александра Дублика.

Дублик был назначен начальником департамента защиты национальной государственности в марте 2014-го еще и.о. президента Александром Турчиновым. В марте 2015-го указом президента Порошенко ему было присвоено звание генерал-майора, но затем его сняли с занимаемой должности и он стал просто советником главы СБУ Василия Грицака. Дублик пользуется большим авторитетом в ДЗНД, в начале войны он направил силы департамента на борьбу с российскими агрессорами. Сняли его с должности поскольку Дублик не был ручным, и имеет характер отстаивать свое мнение перед начальством. Во всяком случае, если президент Зеленский пример решение, это покажет, что борьба против РФ остается приоритетом.

На должность заместителя председателя, курирующего экономический блок, предлагается назначить Александра Карпенко - действующего начальника СБУ на территории Донецкой и Луганской областей. СБУ на Донбассе Карпенко возглавил согласно указу президента Порошенко от 26 октября 2018-го года. 23 августа 2018-го Порошенко присвоил Карпенко звание генерал-майора.

На должность заместителя председателя, курирующего следствие, предлагается назначение Дмитрия Нескоромного.

Нескоромный всю карьеру сделал в главке «К», и прошел до заместителя начальника главка. Он входил в команду бывшего начальника «К» и первого зампреда СБУ Виктора Трепака, и принимал участие в задержании «бриллиантовых прокуроров», из-за чего и сняли его шефа Трепака. 27 февраля 2017-го новый начальник «К» Павел Демчина уволил Нескоромного.

В случае утверждения всех кандидатов президентом Владимиром Зеленским, в СБУ будет сформирован полный комплект новых заместителей главы СБУ.

Все эти люди имеют опыт службы во время войны, все продвигались по службе в званиях или должностях при Порошенко, имеют известность в профессиональной среде и свои команды и не имеют за плечами громких скандалов.

Пока не имеют. Но это не люди с улицы, не представители каких-то других ведомств, как это сделал в свое время Ющенко после 2004-го года, а действующие практики, достигшие какого-то определенного служебного уровня.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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