Зеленський призначив свого радника першим заступником секретаря РНБО



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До недавнього часу Руслан Демченко був радником президента Зеленського

Дипломат був радником двох останніх президентів

Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Демченка першим заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ було розміщено на сайті президента.

«Призначити Демченка Руслана Михайловича першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України»,- йдеться в указі № 228/2020.

Іншим указом Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади радника президента України.

Між іншим, сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація, що Руслан Демченко захворів на коронавірус.

До недавнього часу Демченко був радником президента Зеленського. Він займається «мінським процесом» і звільненням заручників, утримуваних Росією. За інформацією ZN.UA, за наполяганням Єрмака і Демченко Київ у рамках проведених обмінів «утримуваних осіб» передає російській стороні засуджених за тероризм і державну зраду. Натомість українська сторона отримує не тільки заручників, затриманих окупаційною владою на території «ДНР/ЛНР» за проукраїнську позицію, але і людей, що здійснювали кримінальні злочини і билися в рядах проросійських бойовиків.

Руслан Демченко в часи президента Віктора Ющенка працював в президентському апараті. За часів президента Віктора Януковича Демченко обіймав посаду першого заступника міністра закордонних справ України. У зовнішньополітичному відомстві він займався російський напрямок і брав участь у підготовці харківських угод. У часи президента Петра Порошенка Демченко був радником глави держави і працював разом з ним над документами «першого Мінська».

Оскільки в часи президентства Януковича Демченко працював першим заступником глави МЗС України, він підпадає під дію закону про люстрацію.