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    Події в Україні

    СБУ зацікавилася роботою IMAX в окупованому Криму

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    СБУ зацікавилася роботою IMAX в окупованому Криму

    В разі наявності підстав, СБУ зробить дії правового реагування

    Служба безпеки України зацікавилася роботою канадської кінокорпорації IMAX і інших західних представництв кіноіндустрії в окупованому Криму.

    Про це повідомили в СБУ у відповідь на запит Крим.Реаліі.

    Прес-секретар відомства Олена Гітлянська зазначила, що «після перевірки інформації, в разі наявності підстав, СБУ зробить дії правового реагування».

    Крім того, прес-служба Міністерства закордонних справ Канади повідомила, що вони також знайомі з ситуацією і повідомлять про свою позицію найближчим часом.

    У Ялті продовжує роботу кінотеатр «Сатурн-IMAX», де показують іноземні фільми в форматі ІMAX, незважаючи на режим санкцій. У цьому та інших кінотеатрах півострова демонструють західні новинки в російському дубляжі.

    Посольство Канади в Україні раніше повідомило, що можлива діяльність компанії IMAX в Ялті (кінотеатр «Сатурн IMAX») буде перевірена Королівською канадською кінною поліцією і Канадською митною службою.

    Нагадаємо, МЗС України перевірить діяльність канадського кінобренду в окупованій Ялті.

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