В НАБУ пояснили причину обшуків в Дубневича



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Богдан Дубневич

За попередньою оцінкою слідства, особи, причетні до злочину, впродовж 2013 - 2018 років легалізували понад 2 млрд грн доходів, одержаних злочинним шляхом

Обшуки у колишнього нардепа Богдана Дубневича проходять у справі про легалізацію понад 2 млрд гривень доходів, отриманих злочинним шляхом.

Про це 29 жовтня повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро у Facebook.

«Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють слідчі дії (обшуки) на Львівщині. Слідча дія санкціонована і здійснюється у межах розслідування кримінального провадження за фактами можливої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків та недостовірного декларування колишнім і чинним народними депутатами України», - заявили в НАБУ.

Зазначається, що за попередньою оцінкою слідства, особи, причетні до злочину, впродовж 2013 - 2018 років легалізували понад 2 млрд грн доходів, одержаних злочинним шляхом.

Попередня правова кваліфікація - ст.ст. 209, 212 та 366-1 КК України.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з липня 2018 року.

Раніше ЗМІ повідомили, що 29 жовтня в с. Зубра, що біля Львова, проходять обшуки в будинку колишнього народного депутата Богдана Дубневича.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Рябошапка просив Верховну Раду дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата парламенту Ярослава Дубневича - брата Богдана Дубневича.