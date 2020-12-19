У Харкові дитина отримала опіки від гірлянди

6-річна дівчинка отримала термічний опік долонь

У Харкові з опіками рук до лікарні доправили 6-річну дитину. Виявилося, дівчинка ухопилася руками за ввімкнену гірлянду.

Про це повідомляє пресслужба Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«До служби «103» надійшов виклик з приводу електротравми. Екстреної медичної допомоги потребувала дівчинка, 6 років, яка обома руками взялась за ввімкнуту гірлянду для ялинки та отримала термічний опік долонь», – повідомили у центрі.

Після надання екстреної медичної допомоги постраждалу дитину разом з батьком госпіталізували до лікарні.

До слова, 10 грудня ялинка на Софійській площі отримала святкове вбрання (фото). Верхівку ялинки у вигляді капелюха встановили ще минулого тижня, з того часу у суспільстві відбуваються бурхливі обговорення цієї прикраси

Напередодні протестантські церкви звернулися до Кличка через появу «відьмацького капелюха» на головній ялинці України.