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    На херсонській трасі загорівся причеп з військовою піротехнікою

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    На херсонській трасі загорівся причеп з військовою піротехнікою

    Інцидент стався 8 вересня о на автодорозі М-14 біля села Зірка Горностаївського району

    На автодорозі у Херсонській області загорівся причеп з військовими піротехнічними засобами. Про це повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА.

    Інцидент стався 8 вересня о 2:28 на автодорозі М-14 біля села Зірка Горностаївського району.

    «Сталося займання автомобільного причепа з військовими піротехнічними засобами. Пожежу ліквідовано о 6:15. Постраждалих немає», - вказали у департаменті.

    Рух транспорту, як повідомляється, було організовано об’їзним шляхом на час очищення місця події від залишків піротехніки.

    «8 вересня о 19:55 піротехнічною групою АРЗ СП знищено конструктивні елементи динамічної танкової броні – 142 одиниці», - повідомили у департаменті.

    Рух транспорту згодом було відкрито.

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