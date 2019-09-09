На херсонській трасі загорівся причеп з військовою піротехнікою



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Інцидент стався 8 вересня о на автодорозі М-14 біля села Зірка Горностаївського району

На автодорозі у Херсонській області загорівся причеп з військовими піротехнічними засобами. Про це повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА.

Інцидент стався 8 вересня о 2:28 на автодорозі М-14 біля села Зірка Горностаївського району.

«Сталося займання автомобільного причепа з військовими піротехнічними засобами. Пожежу ліквідовано о 6:15. Постраждалих немає», - вказали у департаменті.

Рух транспорту, як повідомляється, було організовано об’їзним шляхом на час очищення місця події від залишків піротехніки.

«8 вересня о 19:55 піротехнічною групою АРЗ СП знищено конструктивні елементи динамічної танкової броні – 142 одиниці», - повідомили у департаменті.

Рух транспорту згодом було відкрито.