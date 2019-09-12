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    На Миколаївщині підпалили Балабанівське лісове урочище

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    Загалом до гасіння залучалось 10 одиниць техніки та 56 осіб

    У Миколаївській області горіло Балабанівське лісове урочище. Ймовірна причина - підпал.

    Повідомлення про пожежу на території Балабанівського лісового урочища надійшло 11 вересня об 15:29, інформує ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

    До гасіння пожежі залучались кілька відділень державних пожежно-рятувальних частин, техінка аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

    На місці також працювали працівники лісгоспу.

    О 17:00 пожежа локалізована, а о 17:45 – ліквідована. Її ймовірна причина – підпал.

    Загалом до гасіння залучалось 10 одиниць техніки та 56 осіб, з них 7 одиниць техніки та 40 осіб Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

    Нагадаємо, у Київській області, на околиці села Любимівка, внаслідок загорання сухої трави, знищені три будинки. 

    пожежа ДСНС
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