На Миколаївщині підпалили Балабанівське лісове урочище
Загалом до гасіння залучалось 10 одиниць техніки та 56 осібУ Миколаївській області горіло Балабанівське лісове урочище. Ймовірна причина - підпал.
Повідомлення про пожежу на території Балабанівського лісового урочища надійшло 11 вересня об 15:29, інформує ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
До гасіння пожежі залучались кілька відділень державних пожежно-рятувальних частин, техінка аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
На місці також працювали працівники лісгоспу.
О 17:00 пожежа локалізована, а о 17:45 – ліквідована. Її ймовірна причина – підпал.
Загалом до гасіння залучалось 10 одиниць техніки та 56 осіб, з них 7 одиниць техніки та 40 осіб Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
Нагадаємо, у Київській області, на околиці села Любимівка, внаслідок загорання сухої трави, знищені три будинки.