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    В ОАЕ спростовують інформацію про вибухи нафтових танкерів

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    В ОАЕ спростовують інформацію про вибухи нафтових танкерів
    Ілюстративне фото

    Очевидці кажуть, що вигоріли сім танкерів, влада ОАЕ спростовує

    В Об'єднаних Арабських Еміратах спростували інформацію про вибухи в порту, що спричинили пожежі на нафтових танкерах. Про це повідомляє Wam.ae.

    У повідомленні сказано: «Операції в порту проходять як звичайно».

    Як повідомлялось, в Об'єднаних Арабських Еміратах у порту Ель-Фуджайра прогриміли вибухи, а потім почалися пожежі на нафтових танкерах.

    За словами очевидців горять від 7 до 10 нафтових танкерів.

    Водночас, деякі активісти у соціальних мережах повідомили, що над портом літають «американські та французькі літаки невстановленого типу».

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