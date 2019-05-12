В ОАЕ спростовують інформацію про вибухи нафтових танкерів



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Очевидці кажуть, що вигоріли сім танкерів, влада ОАЕ спростовує

В Об'єднаних Арабських Еміратах спростували інформацію про вибухи в порту, що спричинили пожежі на нафтових танкерах. Про це повідомляє Wam.ae.

У повідомленні сказано: «Операції в порту проходять як звичайно».

Як повідомлялось, в Об'єднаних Арабських Еміратах у порту Ель-Фуджайра прогриміли вибухи, а потім почалися пожежі на нафтових танкерах.

За словами очевидців горять від 7 до 10 нафтових танкерів.

Водночас, деякі активісти у соціальних мережах повідомили, що над портом літають «американські та французькі літаки невстановленого типу».