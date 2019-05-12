В ОАЕ спростовують інформацію про вибухи нафтових танкерів
-
Розсилка
Ілюстративне фото
Очевидці кажуть, що вигоріли сім танкерів, влада ОАЕ спростовує
В Об'єднаних Арабських Еміратах спростували інформацію про вибухи в порту, що спричинили пожежі на нафтових танкерах. Про це повідомляє Wam.ae.
У повідомленні сказано: «Операції в порту проходять як звичайно».
Як повідомлялось, в Об'єднаних Арабських Еміратах у порту Ель-Фуджайра прогриміли вибухи, а потім почалися пожежі на нафтових танкерах.
За словами очевидців горять від 7 до 10 нафтових танкерів.
Водночас, деякі активісти у соціальних мережах повідомили, що над портом літають «американські та французькі літаки невстановленого типу».