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    Марина Порошенко передала засоби захисту одній із коронавірусних лікарень Києва

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    Київська міська клінічна лікарня №12 отримала 200 захисних костюмів - Марина Порошенко передала засоби захисту одній із коронавірусних лікарень Києва
    Київська міська клінічна лікарня №12 отримала 200 захисних костюмів
    Фото: Європейська солідарність

    Фонд Порошенка замовив кисневі концентратори і кисневі станції для лікарень Києва

    Марина Порошенко, яка за результатами виборів стала депутаткою Київради, передала 200 захисних костюмів та 100 противірусних окулярів у Київську міську клінічну лікарню № 12.

    Очільниця лікарні Таїсія Лобода повідомила, що у закладі зараз госпіталізовані 284 пацієнти, з них 90 – киснево залежні. Вона подякувала за допомогу і відзначила високу якість українських захисних костюмів.

    Марина Порошенко також повідомила, що Фонд Порошенка замовив кисневі концентратори і кисневі станції, перша партія яких вже найближчим часом буде в Києві.

    Вона закликала центральну владу негайно спрямувати кошти з ковідного фонду на боротьбу із хворобою.

    «Жоден з благодійників, волонтерів не може вирішити всі проблеми держави. Ми вкотре звертаємося до центральної влади – негайно використати і спрямувати кошти з фонду боротьби з коронавірусом на забезпечення не тільки лікарень засобами індивідуального захисту, а й навчальних закладів і незахищених верств населення», – наголошує Марина Порошенко.

    Вона заявила, що фракція «Європейська солідарність» у наступному скликанні Київської міської ради буде приділяти максимум зусиль для вирішення питань, які постали в боротьбі з коронавірусом.

    Від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

    Допомогу отримали близько 200 медичних закладів.

    Теги: Європейська солідарність лікарня Марина Порошенко коронавірус
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