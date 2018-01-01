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    В ОБСЄ пообіцяли відзвітувати про російський «гумконвой» на Донбасі

    Результати роботи місії ОБСЄ будуть відбиті в звітах, які публікуються на сайті організації
    Ситуація з черговим «гуманітарним конвоєм» з Росії, що прибув на непідконтрольну Україні територію Донбасу, буде відображена в звітах СММ ОБСЄ. Про це в четвер заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг на прес-брифінгу в Краматорську, повідомляє «Укрінформ». «Як і в попередніх випадках, коли
    • Сьогодні, 21:29
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    Перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг
    Перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг

    Результати роботи місії ОБСЄ будуть відбиті в звітах, які публікуються на сайті організації

    Ситуація з черговим «гуманітарним конвоєм» з Росії, що прибув на непідконтрольну Україні територію Донбасу, буде відображена в звітах СММ ОБСЄ.

    Про це в четвер заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг на прес-брифінгу в Краматорську, повідомляє «Укрінформ».

    «Як і в попередніх випадках, коли такі конвої проїздили, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні буде моніторити ситуацію, якщо їй це буде дозволено. У нас є команда в Луганській області, є в Донецькій області, і члени цих команд готові здійснити моніторинг цього конвою. Результати їх роботи будуть відбиті в звітах, які публікуються на сайті трьома мовами», - сказав Хуг.

    Нагадаємо, 25 січня Росія відправила на Донбас 73-ю колону з начебто гуманітарною допомогою.

    У відповідь МЗС України вимагає від РФ припинити вчинення протиправних дій та неухильно дотримуватися міжнародних норм та законодавства України

    Як відомо, Росія доставляє «допомогу» на Донбас з порушенням міжнародних норм.

    Так, у грудні минулого року місії ОБСЄ не дали проінспектувати «гумконвой» РФ.

    Раніше Україна вже неодноразово вимагала від Росії припинити надсилати свої так звані гуманітарні конвої на Донбас.

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    Росія ОБСЄ Донбас гумконвой Олександр Хуг
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