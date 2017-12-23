Україна надіслала державі-агресору чергову ноту протесту

МЗС вимагає від РФ припинити вчинення протиправних дій та неухильно дотримуватися міжнародних норм та законодавства України

Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв‘язку з продовженням Російською Федерацією протиправної практики направлення на тимчасово окуповану територію України т.зв. «гуманітарних конвоїв». Про це повідомляє прес-служба МЗС України. «25 січня 2018 року російською стороною вкотре здійснено незаконне



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МЗС вимагає від РФ припинити вчинення протиправних дій та неухильно дотримуватися міжнародних норм та законодавства України

Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв‘язку з продовженням Російською Федерацією протиправної практики направлення на тимчасово окуповану територію України т.зв. «гуманітарних конвоїв». Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

«25 січня 2018 року російською стороною вкотре здійснено незаконне переміщення на територію України через російські прикордонні пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» (Ростовська обл., РФ) двох колон загальною кількістю 40 автомобілів під приводом доставки т.зв. «гуманітарного вантажу» населенню Донецької та Луганської областей України. Російський вантаж було переміщено усупереч нормам і принципам міжнародного права та раніше узгодженим умовам і модальностям між двома сторонами, а також без офіційної згоди української сторони та з порушенням вимог законодавства України. Вказаний конвой вкотре перетнув державний кордон через тимчасово неконтрольовані українською владою ділянки та без участі МКЧХ», - йдеться в коментарі МЗС.

Зовнішньополітичне відомство України надіслало МЗС РФ ноту протесту із вимогою до держави-агресора припинити вчинення протиправних дій та неухильно дотримуватися міжнародних норм та законодавства України.

Нагадаємо, 25 січня Росія відправила на Донбас 73-ю колону з начебто гуманітарною допомогою.

Як відомо, Росія доставляє «допомогу» на Донбас з порушенням міжнародних норм.

Так, у грудні минулого року місії ОБСЄ не дали проінспектувати «гумконвой» РФ.

Раніше Україна вже неодноразово вимагала від Росії припинити надсилати свої так звані гуманітарні конвої на Донбас.