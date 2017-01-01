Місії ОБСЄ не дали проінспектувати черговий «гумконвой» РФ

«Гумконвой» РФ був помічений біля околиць Луганська

Бойовики «ЛНР» не пустили місію ОБСЄ до машин гумконвоя РФ в Луганську. Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ. «Колона заїхала на територію комплексу, розташованого на вул. Даргомижського, 4а, на південній околиці Луганська. Коли спостерігачі спробували пройти на територію комплексу, два збройних члени «ЛНР» в одязі, на



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«Гумконвой» РФ був помічений біля околиць Луганська

Бойовики «ЛНР» не пустили місію ОБСЄ до машин гумконвоя РФ в Луганську. Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ.

«Колона заїхала на територію комплексу, розташованого на вул. Даргомижського, 4а, на південній околиці Луганська. Коли спостерігачі спробували пройти на територію комплексу, два збройних члени «ЛНР» в одязі, на якому був напис «міліція ЛНР» російською мовою, не пропустили їх, заявивши, що доступ СММ буде надано тільки з дозволу інших членів «ЛНР», - зазначили в ОБСЄ.

За даними СММ, в Донецькій і Луганській областях місія зафіксувала кілька колон вантажівок, на бортах яких були написи російською мовою «Гуманітарна допомога від Російської Федерації».

«21 грудня, близько 8:55, на південно‑східній околиці підконтрольного «ЛНР» Луганська члени патруля Місії бачили автоколону у складі 16 тентованих вантажівок білого кольору (п'ять з військовими номерними знаками Російської Федерації на чорному тлі, а решта - з цивільними номерними знаками Російської Федерації на білому тлі), яка рухалася по автодорозі M04 в північно‑західному напрямку. Колону супроводжували принаймні три автомобілі (білого кольору з оранжевими смугами на бортах) з увімкненими синіми проблисковими маячками, а також три автомобілі біло‑синього кольору і машина швидкої допомоги. На деяких з них були номерні знаки Російської Федерації (номерні знаки на інших автомобілях супроводу розглянути не вдалося)», - повідомили спостерігачі ОБСЄ.

Джерело: Укрінформ