В Очакові через зсув на узбережжі утворилась півкілометрова тріщина



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Загальна площа зсуву в Очакові становить приблизно 5 га

Зсув стався в районі артилерійської військової частини

На Миколаївщині в місті Очаків стався зсув берегових схилів – під загрозою господарська діяльність та проживання людей.

Про це повідомляє пресслужба Очаківської міської ради.

«Відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Очаківської міської ради, яка розглянула питання зсуву берегових схилів, східної частини прибережної смуги біля колишнього санаторію «Сонячний» в м. Очаків. Вони є небезпечними для господарської діяльності та проживання населення», - йдеться у повідомленні.

Комісія вирішила звернутися до компетентних органів для проведення обстеження гідрогеологічних умов зсувних та зсувонебезпечних територій, професійної оцінки наслідків зсуву та надання планувальних рішень і рекомендацій. Ці роботи має виконати проектна організація, яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Очевидці повідомляють, що зсув стався в районі артилерійської військової частини. Буквально за лічені дні майже півкілометрова тріщина відокремила паркани військових частин від прибережної зони. Загальна площа зсуву становить приблизно 5 га.