Опубліковано список вкраденого росіянами майна на українських кораблях документ



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Росіяни знищили майно на кораблях «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» Фото: Міноборони

20 листопада військові прокурори оглядали та фіксували пошкодження на суднах

Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, в якому вказано перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях «Нікополь», «Бердянськ» і буксирі «Яни Капу».

Матіос опублікував цей документ у Facebook.

За словами Матіоса, 20 листопада військові прокурори оглядали та фіксували пошкодження.

Відповідно до документу, який оприлюднив колишній військовий прокурор, на всіх кораблях є відсутніми: зброя, боєзапаси у повному обсязі та документація; обладнання для радіозв’язку, зокрема станція космічного зв’язку; надувний човен з мотором; блоки апаратури розпізнавання; вогнегасники, ліхтарі, аварійний буй; акумуляторні, батареї, камбузна плита, унітаз.

Крім того, на кораблях пошкоджено гідропневмоакумулятори стопору валолінії (комплекс механізмів, завдяки яким відбувається рух двигуна).

Крім того на кораблі «Бердянськ» пошкоджено ходову рубку та гальюн, машинне відділення, лівий двигун, головний розподільчий щит електроенергії, систему розпізнавання.

На кораблі «Яни Капу» пошкоджено всі прилади у ходовій рубці, універсальну систему водяного захисту. Відсутні кабель берегового живлення та інші кабелі, дизель-генератор, розетки та плафони, паливна арматура. Фальшборт частково зруйновано, а частина щогли – частково відсутня.

Раніше 20 листопада командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що на затриманих Росією кораблях демонтовано практично все обладнання, в тому числі унітази, розетки, плафони. Він зазначив, що «росіяни угробили» катери і пообіцяв показати всьому світу «варварське ставлення» Москви.

Передані захоплені торік Росією українські кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу» прийшли у порт Очаків. Їх супроводжували буксири «Титан», «Гайдамака» та пошуково-рятувальний корабель «Сапфір», які ще 16 листопада вийшли з портів Одеси, Чорноморська та Южного.