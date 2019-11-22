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    Водолази евакуювали екіпаж викинутого на мілину танкера (фото, відео)

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    Водолази евакуювали екіпаж викинутого на мілину танкера (фото, відео)
    Фото: facebook.com / Олексій Гончаренко

    Спочатку для евакуації намагалися використовувати надувний човен і водний скутер, але на заваді стали хвилі, і водолази почали витягувати моряків уплав

    Водолази евакуювали екіпаж викинутого на мілину танкера «Делфі», який зазнав лиха на одеському пляжі Дельфін. Про це повідомляє «Думська».

    Спочатку на берег витягли двох членів екіпажу - старшого механіка і матроса. Потім капітан чогось запалив димову шашку.

    Спочатку для евакуації намагалися використовувати надувний човен і водний скутер, але на заваді стали хвилі, і водолази почали витягувати моряків уплав.

    Станом на 14:30 останнім водолази витягли на берег капітана потопаючого судна. Усьго на борту знаходились троє членів екіпажу.

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    Водолази евакуювали екіпаж викинутого на мілину танкера (фото, відео)
    Водолази евакуювали екіпаж викинутого на мілину танкера (фото, відео)
    Водолази евакуювали екіпаж викинутого на мілину танкера (фото, відео)
    Водолази евакуювали екіпаж викинутого на мілину танкера (фото, відео)
    Водолази евакуювали екіпаж викинутого на мілину танкера (фото, відео)
    Водолази евакуювали екіпаж викинутого на мілину танкера (фото, відео)
    Водолази евакуювали екіпаж викинутого на мілину танкера (фото, відео)
    Водолази евакуювали екіпаж викинутого на мілину танкера (фото, відео)
    Водолази евакуювали екіпаж викинутого на мілину танкера (фото, відео)
    Водолази евакуювали екіпаж викинутого на мілину танкера (фото, відео)
    Фото: facebook.com / Олексій Гончаренко, Думская.net

    За попередніми даними, судно дрейфувало, потім сіло кормою на мілину і дрейф призупинився.

    За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не можуть підійти через складні погодні умови.

    В Одеській обладміністрації запевняють, що на борту «Делфі» нібито немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини.

    При цьому зазначається, що корабель «сірий», тобто немає необхідної реєстрації. 

    Користувач Facebook Сергій Масенко повідомляє, що судно прибило до пляжу «Дельфін», у повітрі сильно пахне дизелем.  

    Інший користувач Facebook, журналіст Євген Спірін повідомив, що танкер вдалося зняти з дрона. «Просто подивіться на плями нафти в море, вона продовжує витікати», - написав він.

    Фото: facebook.com / Eugeny Spirin
    Фото: facebook.com / Eugeny Spirin

    Наразі в Одесі сильний вітер і високі хвилі.  


    Чорне море Одеса пляжі корабель шторм вітер
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