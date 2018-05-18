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    «В окоп прилетіло»: з'явилося відео з місця ліквідації командира бойовиків Мамая

    • Розсилка
    Осетинський терорист з позивним Мамай ліворуч
    Осетинський терорист з позивним Мамай ліворуч

    На відео чути, як терористи після обстрілу заявили, що «в окоп прилетіло», а згодом винесли тіло «комбата»

    У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент ліквідації командира «15-ї інтернаціональної бригади» «ДНР» Олега Мамієва з позивним Мамая.

    Ролик з позицій окупантів знімали російські пропагандисти.

    На відео чути, як терористи після обстрілу заявили, що «в окоп прилетіло», а згодом винесли тіло «комбата».

    Увага, на відео присутня нецензурна лексика

    Як повідомляв «Главком», в ніч на п’ятницю стало відомо, що на Донбасі ліквідовано командира бригади бойовиків «ДНР» Мамієва.

    Загиблий окупант Мамай був родом із Північної Осетії, і воював на стороні терористів «ДНР» «з самого початку».

    До слова, Об’єднані сили взяли під контроль населений пункт Південне.

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