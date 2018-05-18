«В окоп прилетіло»: з'явилося відео з місця ліквідації командира бойовиків Мамая
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Розсилка
На відео чути, як терористи після обстрілу заявили, що «в окоп прилетіло», а згодом винесли тіло «комбата»
У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент ліквідації командира «15-ї інтернаціональної бригади» «ДНР» Олега Мамієва з позивним Мамая.
Ролик з позицій окупантів знімали російські пропагандисти.
На відео чути, як терористи після обстрілу заявили, що «в окоп прилетіло», а згодом винесли тіло «комбата».
Увага, на відео присутня нецензурна лексика
Як повідомляв «Главком», в ніч на п’ятницю стало відомо, що на Донбасі ліквідовано командира бригади бойовиків «ДНР» Мамієва.
Загиблий окупант Мамай був родом із Північної Осетії, і воював на стороні терористів «ДНР» «з самого початку».
До слова, Об’єднані сили взяли під контроль населений пункт Південне.