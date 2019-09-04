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    В окупованому Донецьку вибухнула шахта, загинув робітник

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    В окупованому Донецьку вибухнула шахта, загинув робітник

    Шахта імені Скочинського розташована на західній околиці Донецька поблизу селища Старомихайлівка. До лінії зіткнення - менше 10 км

    У Донецьку на шахті Скочинського стався вибух, загинув робітник, повідомив представник пресслужби так званого Міністерства надзвичайних ситуацій «Донецької народної республіки».

    «Підтверджуємо інформацію про вибух», - сказав співрозмовник агентства.

    «Сьогодні, близько 9.30, стався вибух на території шахти імені Скочинського. Вибух стався на поверхні - на пустирі, що не задіяний у виробництві. Загинула одна людина - співробітник шахти », - відзначили в пресслужбі так званого «міністерства вугілля і енергетики ДНР».

    Там додали, що на місці працюють співробітники силових структур «ДНР» і рятувальники. Причини вибуху встановлюються. Зазначається, що інцидент на виробничий процес не вплинув.

    Шахта імені Скочинського розташована на західній околиці Донецька поблизу селища Старомихайлівка. До лінії зіткнення - менше 10 км.

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