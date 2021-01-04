В окупованому Криму чоловік стрічкою від натільного хрестика задушив 1,5-річну дочку

Батько бив дочку, ставив в куток, а потім придушив, щоб не плакала

Чоловік зловживав спиртними напоями, постійно бив дітей і дружину

В окупованому Криму житель Бахчисарая затриманий за підозрою у вбивстві малолітньої доньки. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Представник Слідчого комітету Росії Ольга Постнова заявила, що вдень 3 січня в правоохоронні органи надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків Бахчисарая виявлено тіло 1,5-річної дівчинки.

«Зовнішні ознаки насильницької смерті на тілі дитини були відсутні. А її батько заявив, що причиною смерті могло бути отруєння чадним газом через несправність пічного опалення. Проте результати медичної експертизи тіла дівчинки показали, що її смерть настала внаслідок удушення. Встановлено, що напередодні батько бив дочку, ставив в кут, а після, щоб вона перестала плакати, схопив за стрічку, на якій висів натільний хрестик, і кілька разів з силою затягнув її», ─ йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік зловживав спиртними напоями, постійно бив дітей і дружину. Після скоєння вбивства придумав версію про те, що дівчинка отруїлася чадним газом та змусив дружину підтвердити це, погрожуючи їй розправою.

Наразі 23-річний чоловік затриманий і під час допиту повністю підтвердив обставини скоєного ним злочину.

До слова, в окупованому Криму побито дружину та доньку українського політвʼязня.

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