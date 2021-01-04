Хлопчик отримав психотравму під час зйомок новорічного звернення Зеленського. Мосійчук анонсував скандал

Мосійчук спілкувався з батьком хлопчика, який виступив у ролику Зеленського

Історія з дітьми, які виступили в новорічному зверненні президента України Володимира Зеленського, обернеться для нього неприємностями. Йдеться насамперед про те, що маленький учасник цього дійства отримав психологічну травму, написав на своїй сторінці в мережі Facebook народний депутат України VIII скликання Ігор Мосійчук.

Ексдепутат 3 січня довго спілкувався з батьком малюка. «Справа в тому, що мама хлопчика не поставила батька до відома про участь їхнього сина в зйомках президентського ролика. І хоча вона й підписала від імені сина документ, який забороняє розголошувати обставини зйомок вітання президента, батько мовчати не збирається», – написав Мосійчук.

Він розповів, що хлопчик отримав психологічну травму. Дуже погано спить, «один раз вночі навіть прокинувся від того, що обмочився під себе». Також, за словами, Мосійчука, хлопчик постійно задає батькам невластиві для такого віку питання і водночас дуже хвилюється.

«Замість святкування Нового року батьки постійно сиділи поруч зі знервованою дитиною та проклинали ті зйомки, а вже 4 січня їдуть на прийом до психіатра», – додав політик.

Водночас зазначимо, що ексдепутат не повідомив, хто цей батько. Перевірити інформацію доволі складно.

Нагадаємо, в соціальній мережі жартували з новорічного звернення Зеленського. Промова президента нагадала українцям про російських диктаторів Леніна і Путіна. Вони також полюбляли, а Путін практикує це і донині, спілкуватися з дітьми на публіці.

А політик Вадим Денисенко розповів, що Зеленський своїм новорічним привітанням попав виключно в свою цільову аудиторію, і працює тільки на утримання свого електорату.

У своєму новорічному зверненні Зеленський заявив, що хотів би написати «Крим – Україна» не в інтернеті, а на піску в Ялті». За словами президента, зараз Крим та Донбас «живуть в іншому часі». Він запропонував українцям з окупованих територій зустріти Новий рік «як одна сім'я».