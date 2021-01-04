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    Епідеміолог розповіла про небезпеку нової мутації коронавірусу для дітей

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    Нова мутація коронавірусу більш заразна для дітей і підлітків до 19 років

    Старший викладач епідеміології Лондонського університету королеви Марії Дипти Гурдасані розповіла про небезпеку «британського» штаму коронавірусу.

    Про це вона написала в своєму Twitter-акаунті.

    За її словами, нова мутація коронавірусу більш заразна для дітей і підлітків до 19 років.

    Гурдасані зазначила, що через підвищену заразність серед дітей і підлітків цей штам коронавірусу може швидше перейти до дорослих, що призведе до прискореного поширення SARS-CoV-2 і нових смертей.

    Спеціаліст додала, що ці висновки «дуже тривожні», і закликала вживати заходів вже зараз.

    Небезпечну мутацію коронавірусу вперше виявили у Великобританії у вересні. Прем’єр-міністр країни Борис Джонсон заявив, що новий штам може бути на 70 відсотків більш заразним. В даний час новий тип коронавірус виявлений у 18 країнах, в тому числі, в Китаї.

    Більше 50 країн закрили авіасполучення з Британією. В країні через зростання числа хворих на коронавірус на тлі появи нового штаму склалася критична ситуація.

    Теги: діти Велика Британія коронавірус
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