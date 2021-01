Епідеміолог розповіла про небезпеку нової мутації коронавірусу для дітей

Старший викладач епідеміології Лондонського університету королеви Марії Дипти Гурдасані розповіла про небезпеку «британського» штаму коронавірусу.

Про це вона написала в своєму Twitter-акаунті.

За її словами, нова мутація коронавірусу більш заразна для дітей і підлітків до 19 років.

Гурдасані зазначила, що через підвищену заразність серед дітей і підлітків цей штам коронавірусу може швидше перейти до дорослих, що призведе до прискореного поширення SARS-CoV-2 і нових смертей.

Спеціаліст додала, що ці висновки «дуже тривожні», і закликала вживати заходів вже зараз.

Worth noting that the multiplicative increase is estimated within the current context, and many not extrapolate the same way to other contexts.