Епідеміолог розповіла про небезпеку нової мутації коронавірусу для дітей

Нова мутація коронавірусу більш заразна для дітей і підлітків до 19 років

Старший викладач епідеміології Лондонського університету королеви Марії Дипти Гурдасані розповіла про небезпеку «британського» штаму коронавірусу.

Про це вона написала в своєму Twitter-акаунті.

За її словами, нова мутація коронавірусу більш заразна для дітей і підлітків до 19 років.

Гурдасані зазначила, що через підвищену заразність серед дітей і підлітків цей штам коронавірусу може швидше перейти до дорослих, що призведе до прискореного поширення SARS-CoV-2 і нових смертей.

Спеціаліст додала, що ці висновки «дуже тривожні», і закликала вживати заходів вже зараз.

Worth noting that the multiplicative increase is estimated within the current context, and many not extrapolate the same way to other contexts. — Deepti Gurdasani (@dgurdasani1) December 31, 2020

Небезпечну мутацію коронавірусу вперше виявили у Великобританії у вересні. Прем’єр-міністр країни Борис Джонсон заявив, що новий штам може бути на 70 відсотків більш заразним. В даний час новий тип коронавірус виявлений у 18 країнах, в тому числі, в Китаї.

Більше 50 країн закрили авіасполучення з Британією. В країні через зростання числа хворих на коронавірус на тлі появи нового штаму склалася критична ситуація.