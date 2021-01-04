Помер молодий закарпатський шоумен і блогер

Іван Гамор боровся з легеневою хворобою і вірив, що може її перемогти

Помер молодий закарпатський блогер, засновник «Фігляр-ТВ», шоумен Іван Гамор. Сумну звістку повідомив його товариш Kolya Sidoryak.

За словами Сидоряка, Гамор боровся з легеневою хворобою і вірив, що може її перемогти.

«Сьогодні з Вами прощається головний засновник канала, автор ідей, монтажер, сценарист, актор, оператор та просто чудова людина. Всіх вас він любив та завжди читав ваші коментарі. Вчора о 4 годині перестало битися серце нашого друга, він боровся з легеневою хворобою, але вам цього не казав. Він вважав, що потрібно давати людям тільки позитив. Щиро вірив що зможе перемогти хворобу, але хвороба все ж таки взяла гору. Він назавжди залишиться в наших серцях, цю втрату не передати словами», – написав чоловік.

Як повідомлялося, помер українець, якому понад тиждень тому пересадили серце.

До відома, керівник МОЗ повідомив, скільки хворих з Covid-19 перебуває в лікарнях.

Нагадаємо, у МОЗ нагадали, як достроково припинити самоізоляцію після подорожей за кордон.

В Україні за минулу добу, 3 січня, зафіксовано 4 158 нових випадків Covid-19. Також за минулу добу госпіталізовано – 1 526 осіб, летальних випадків – 73, одужало – 4 693 особи. За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 078 251 особа, одужало – 733 558 осіб, летальних випадків – 18 927, проведено ПЛР-тестувань – 5 621 024.