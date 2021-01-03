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    Політика

    В окупованому Криму побито дружину та доньку українського політвʼязня

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    <p><span lang="uk-UA">О</span><span lang="uk-UA">купаційна влада звинувачує Олега Приходька в тероризмі <br /></span></p> - В окупованому Криму побито дружину та доньку українського політвʼязня

    Окупаційна влада звинувачує Олега Приходька в тероризмі

    Фото: Харківська правозахисна група

    Від українського уряду вимагають реагувати на репресії проти сімей активістів

    В окупованому Криму скоєно напад на дочку і дружину увʼязненого окупантами Олега Приходька. «Невідомі жорстоко побили жінок біля їхнього будинку за підтримку Олега», – написав лідер партії Всеукраїнське обʼєднання «Свобода» Олег Тягнибок на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, в політсилі будуть вимагати офіційної реакції українського уряду.

    Зазначимо, Олег Приходько був затриманий 10 жовтня 2019 року у Криму за підозрою в підготовці теракту на окупованому півострові. У його гаражі знайшли вибухівку. В «суді» він заявив, що йому підкинули співробітники ФСБ.

    23 листопада повідомлялося, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова попросила російську колегу Тетяну Москалькову забезпечити незаконно утримуваному в слідчому ізоляторі №1 в Ростові-на-Дону (РФ) українському політв'язню, Кримському активісту Олегу Приходьку терміновий медичний огляд і належні умови утримання у зв'язку з тим, що стан його здоров'я критично погіршився.

    У грудні Олега Приходька Російська служба з фінансового моніторингу внесла в список осіб, причетних до екстремістської чи терористичної діяльності. Правозахисники говорять про порушення презумпції невинуватості, оскільки щодо приходька не винесено обвинувального вироку.

    Теги: Крим окупанти правозахисники ФСБ Свобода напад Олег Тягнибок Людмила Денісова
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