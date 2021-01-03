В окупованому Криму побито дружину та доньку українського політвʼязня

Від українського уряду вимагають реагувати на репресії проти сімей активістів

В окупованому Криму скоєно напад на дочку і дружину увʼязненого окупантами Олега Приходька. «Невідомі жорстоко побили жінок біля їхнього будинку за підтримку Олега», – написав лідер партії Всеукраїнське обʼєднання «Свобода» Олег Тягнибок на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, в політсилі будуть вимагати офіційної реакції українського уряду.

Зазначимо, Олег Приходько був затриманий 10 жовтня 2019 року у Криму за підозрою в підготовці теракту на окупованому півострові. У його гаражі знайшли вибухівку. В «суді» він заявив, що йому підкинули співробітники ФСБ.

23 листопада повідомлялося, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова попросила російську колегу Тетяну Москалькову забезпечити незаконно утримуваному в слідчому ізоляторі №1 в Ростові-на-Дону (РФ) українському політв'язню, Кримському активісту Олегу Приходьку терміновий медичний огляд і належні умови утримання у зв'язку з тим, що стан його здоров'я критично погіршився.

У грудні Олега Приходька Російська служба з фінансового моніторингу внесла в список осіб, причетних до екстремістської чи терористичної діяльності. Правозахисники говорять про порушення презумпції невинуватості, оскільки щодо приходька не винесено обвинувального вироку.