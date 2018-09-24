В окупованому Криму «суд» відклав розгляд апеляції на вирок Балуху



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Фото: Радіо Свобода Український політв'язень Володимир Балух

Балуха не привезли у так званий «Верховний суд»

Засідання підконтрольного окупаційній владі «Верховного суду Криму», який мав розглянути апеляційну скаргу на на незаконний вирок політв'язню Володимиру Балуху, відклали на невідомий термін.

Політв'язня Володимира Балуха не привезли у так званий «Верховний суд». «Суддя» ухвалила постанову про проведення розгляду апеляційної скарги через відеоконференцзв'язок.

Натомість Балух наполягав на особистій присутності у судовій залі. Секретарка «суду» повідомила, що він відмовився виходити з камери слідчого ізолятору для сеансу відеоконференції.

«Суддя» намагалася почати засідання без Балуха, однак була змушена відкласти розгляд скарги через протест адвокатів політв'язня.

Нагадаємо, 17 вересня архієпископ Климент відвідав Балуха у СІЗО.

«Коли він зняв футболку, то я побачив тільки шкіру та кістки», — відповів Климент на питання про вигляд Володимира Балуха.

Раніше архієпископа Климента не пускали в СІЗО Сімферополя, де утримують Балуха, посилаючись на неробочий день.

14 вересня стало відомо, що українця Володимира Балуха у сімферопольському СІЗО окупанти вивели з камери, сильно побили і загрожують позбутися.

Після того, як українського активіста Володимира Балуха побили співробітники сімферопольського СІЗО, у нього сильно болить голова і печінка.