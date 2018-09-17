Окупанти пустили до Балуха архієпископа Климента



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За словами Климента, активіст скаржиться на сильний біль в серці

Українського активіста Володимира Балуха відвідав в сімферопольському СІЗО його цивільний захисник, архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент.

За словами архієпископа, Балух скаржиться на сильний біль в серці, однак продовжує голодування.

При цьому він відмовився прокоментувати інформацію про побиття активіста в СІЗО, про який стало відомо напередодні. Климент підкреслив, що спочатку має намір обговорити інформацію, яку він дізнався від Балуха, з його адвокатом.

«Я Володю бачив, з ним спілкувався, в тому числі про його здоров'я, передав листи підтримки. Спочатку ми обговоримо деякі речі з адвокатом, після буде офіційна заява з цього приводу. Можу тільки сказати, що Володя скаржиться на біль в серці, іноді біль настільки гострий, що він задихається і відчуває блювотні позиви», - розповів архієпископ.

Нагадаємо, раніше заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що окупанти Балуха вивели з камери, сильно побили і загрожують позбутися.

Джерело: Радіо Свобода