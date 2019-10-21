В окупованому Криму зрадник з лав СБУ шантажує місцевих жителів (фото)



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Колишній офіцер ГУ Служби безпеки України в АР Крим Дмитро Карелін у 2014 році зрадив присязі та перейшов на бік ворога Фото: СБУ

Мешканців Криму заставляють збирати інформацію про проукраїнськи налаштованих громадян

Контррозвідники Служби безпеки України встановили, що співробітники ФСБ РФ примушують громадян, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим, давати згоду на конфіденційне співробітництво - збір інформації про проукраїнськи налаштованих мешканців Криму.

Про це 21 жовтня повідомляє пресцентр СБУ.

«Пропозиції насамперед надходять працівникам сфери надання інтернет-послуг. Від них вимагають на конфіденційній основі незаконно збирати персональні дані, повідомляти про зміст контенту у соціальних мережах та іншу приватну інформацію користувачів. Дані потім використовуються російськими спецслужбами для переслідування нелояльних до окупаційної влади та політики РФ місцевих жителів», - заявили в СБУ.

В Службі безпеки повідомили, що ФСБ РФ застосовує стосовно мешканців Криму шантаж, погрози, залякування, фізичний і психологічний тиск, штучне створення компрометуючих ситуацій.

Контррозвідка також встановила, що у цій протиправній діяльності активно задіяний представник ФСБ РФ - колишній офіцер Головного Управління Служби безпеки України в АР Крим Дмитро Карелін, який у 2014 році зрадив присязі та перейшов на бік ворога.

Служба безпеки України попередила, що перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.

Від кримінальної відповідальності звільняється особа, яка була завербована ворожими спецслужбами, але, отримавши завдання, відмовилася від його виконання та повідомила про це в правоохоронні органи.