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    ЮНЕСКО продовжить моніторити ситуацію в окупованому Криму

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    ЮНЕСКО продовжить моніторити ситуацію в окупованому Криму

    Протягом 2019 року моніторингова група Організації вже здійснила 2 візити в Україну

    На сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО ухвалили продовжити моніторинг ситуації в анексованому Криму в 2020 році.

    Про це повідомив постійний представник України в ЮНЕСКО Олег Шамшур.

    «Протягом 2019 року моніторингова група Організації вже здійснила 2 візити в Україну (у сферах інформації і свободи ЗМІ). У 2020 році цю роботу буде продовжено», — написав Шашмур у Twitter.

    Раніше в ЮНЕСКО опублікували новий звіт щодо ситуації в анексованому Криму, в якому зазначили, що на півострові погіршилася ситуація з правами людини, включно з правами меншин.

     

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