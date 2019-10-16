ЮНЕСКО продовжить моніторити ситуацію в окупованому Криму



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Протягом 2019 року моніторингова група Організації вже здійснила 2 візити в Україну

На сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО ухвалили продовжити моніторинг ситуації в анексованому Криму в 2020 році.

Про це повідомив постійний представник України в ЮНЕСКО Олег Шамшур.

«Протягом 2019 року моніторингова група Організації вже здійснила 2 візити в Україну (у сферах інформації і свободи ЗМІ). У 2020 році цю роботу буде продовжено», — написав Шашмур у Twitter.

Знову ухвалено рішення Виконради ЮНЕСКО щодо моніторингу ситуації в окупованому Криму. Протягом 2019 р. моніторингова група Організації вже здійснила 2 візити в Україну (у сферах інформації і свободи ЗМІ). У 2020 р. цю роботу буде продовжено. Дякуємо нашим партнерам за підтриму. pic.twitter.com/YsBe60WSbf — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) 16 октября 2019 г.

Раніше в ЮНЕСКО опублікували новий звіт щодо ситуації в анексованому Криму, в якому зазначили, що на півострові погіршилася ситуація з правами людини, включно з правами меншин.