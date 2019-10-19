Дикий кабан став зіркою пляжного сезону в окупованому Росією Криму (фото, відео)



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За словами очевидців, дикий кабан купався в морі, пробігся також вулицями, а потім його зловили рятувальники Фото: twitter.com/KrimRt

16 жовтня в Гурзуфі щорічно святкуватимуть, як «День Кабана», жартують у соцмережі

В окупованому Росією Криму на пляжі в Гурзуфі гуляв дикий кабан.

Відповідні фото опубліковані на Твіттер-сторінці Гурзуф: Gurzuf.

«Крим. Сезон продовжується», - говориться у коментарі до фото.

У Твіттері RoksolanaToday&Крым з’явилося іронічне повідомлення про те, що 16 жовтня в Гурзуфі щорічно святкуватимуть, як «День Кабана».

16 октября в Гурзуфе ежегодно будут праздновать, как «День Кабана» pic.twitter.com/jGVQX6OH7K — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 18 октября 2019 г.

За словами очевидців, дикий кабан купався в морі, пробігся також вулицями, а потім його зловили рятувальники.

Пумба в Гурзуфе

Гулял по улицам и пляжу

купался в море

отловилиhttps://t.co/vTPtRLgul2 pic.twitter.com/PcYX94EUU3 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 16 октября 2019 г.

Нагадаємо, у так званому парламенті окупованого Росією Криму нарахували туристів з 159 країн світу, які відвідали півострів цього року.