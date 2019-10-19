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    Дикий кабан став зіркою пляжного сезону в окупованому Росією Криму (фото, відео)

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    За словами очевидців, дикий кабан купався в морі, пробігся також вулицями, а потім його зловили рятувальники - Дикий кабан став зіркою пляжного сезону в окупованому Росією Криму (фото, відео)
    За словами очевидців, дикий кабан купався в морі, пробігся також вулицями, а потім його зловили рятувальники
    Фото: twitter.com/KrimRt

    16 жовтня в Гурзуфі щорічно святкуватимуть, як «День Кабана», жартують у соцмережі

    В окупованому Росією Криму на пляжі в Гурзуфі гуляв дикий кабан.

    Відповідні фото опубліковані на Твіттер-сторінці Гурзуф: Gurzuf.

    «Крим. Сезон продовжується», - говориться у коментарі до фото.

    У Твіттері  RoksolanaToday&Крым з’явилося іронічне повідомлення про те, що 16 жовтня в Гурзуфі щорічно святкуватимуть, як «День Кабана».

    За словами очевидців, дикий кабан купався в морі, пробігся також вулицями, а потім його зловили рятувальники.

    Нагадаємо, у так званому парламенті окупованого Росією Криму нарахували туристів з 159 країн світу, які відвідали півострів цього року.

    Крим Росія пляжі туризм тварини рятувальники Україна
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