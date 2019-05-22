В окупованому Місхорі обвалився єдиний причал для туристичних катерів



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У Алупці причал також знаходиться в аварійному стані

В окупованому Криму через обвалення причалу в Місхорі прогулянкові катери з Ялти ходитимуть тільки до Ластівчиного гнізда.

Про це повідомляє «Крим.Реалії» посиланням на начальника Ялтинського торговельного порту Романа Подсудевського.

«На жаль, у нинішньому навігаційному сезоні прогулянкові катери ходитимуть тільки до Ластівчиного гнізда, оскільки в Місхорі їм швартуватися тепер ніде», - пояснив Подсудевський і додав, що не буде рейсів і в Алупку - там причал також знаходиться в аварійному стані.

Вранці 21 травня на пляжі «Русалка» в Місхорі обвалився причал для швартування прогулянкових катерів

За словами начальника порту, конструкцію демонтуватимуть.