  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В окупованому Місхорі обвалився єдиний причал для туристичних катерів

    • Розсилка
    В окупованому Місхорі обвалився єдиний причал для туристичних катерів

    У Алупці причал також знаходиться в аварійному стані

    В окупованому Криму через обвалення причалу в Місхорі прогулянкові катери з Ялти ходитимуть тільки до Ластівчиного гнізда.

    Про це повідомляє «Крим.Реалії» посиланням на начальника Ялтинського торговельного порту Романа Подсудевського.

    Читайте також

    «На жаль, у нинішньому навігаційному сезоні прогулянкові катери ходитимуть тільки до Ластівчиного гнізда, оскільки в Місхорі їм швартуватися тепер ніде», - пояснив Подсудевський і додав, що не буде рейсів і в Алупку - там причал також знаходиться в аварійному стані.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    В окупованому Місхорі обвалився єдиний причал для туристичних катерів
    В окупованому Місхорі обвалився єдиний причал для туристичних катерів
    В окупованому Місхорі обвалився єдиний причал для туристичних катерів

    Вранці 21 травня на пляжі «Русалка» в Місхорі обвалився причал для швартування прогулянкових катерів

    За словами начальника порту, конструкцію демонтуватимуть.

    Читайте також
    Крим пляжі аварія окуповані території
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ