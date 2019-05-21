В окупованому Криму на муралі з Путіним з’явилося «послання до ФСБ»



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«ФСБ, давай поиграем? Е2 – Е4. Теперь твой ход, сука», - «Суверенний Крим»

Відповідальність за акцію взяла на себе раніше невідома група, що називає себе «Суверенний Крим»

В окупованому Криму у Сімферополі вранці 21 травня на фасаді будинку №11 по вулиці Олександра Невського, де знаходиться мурал із зображенням Путіна, з'явилося графіті з «посланням» до ФСБ РФ. Про це повідомляє Крим.Реалії.

Зазначається, що невідомі нанесли на мурал трафаретний напис, (графіті заввишки 100 см, завширшки 150 см), у якому йдеться: «ФСБ, давай поиграем? Е2 – Е4. Теперь твой ход, сука».

Як повідомляє видання, наразі місцевість оточена російськими силовиками, поруч із будівлею на вулиці Олександра Невського багато поліцейських і людей у штатському.

«Відповідальність за акцію на вулиці Олександра Невського в Сімферополі взяла на себе раніше невідома група, що називає себе «Суверенний Крим», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що група «Суверенний Крим» раніше не була відома на півострові. Вона має однойменний канал у месенжері Telegram, створений у квітні 2019 року.

Учасники групи називають себе «Telegram-партією незалежності Криму «Суверенний Крим». Згідно з публікаціями в Telegram-каналі, вони, зокрема, виступають за «суверенітет Кримського півострова», критикують дії Росії, яка «використовує Крим, як військову базу, застосовуючи до кримчан погрози і санкції», і виступають за громадянські та політичні свободи, міжнародні зв'язки Криму з розвиненими країнами, скасування цензури.

Повідомляється також, що пізніше в Telegram-каналі «Суверенний Крим» з'явилося повідомлення: «Сьогодні вночі невідомі зловмисники, віроломно, але з оголошенням війни розмалювали пам'ятник архітектури і мистецтва, об'єкт всесвітньої спадщини - високохудожню фреску присвячену Імператору Володимиру, датовану MMXV р.р. від Різдва Христового, нахабно приписавши в цю історію нашу партію. Негідники вирішили підставити нас такою банальною, вже класичною, майданною провокацією, спрямованою на руйнування всього і вся й назавжди. Ми би ніколи не зачепили святе, особливо у вівторок».