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    В окупованому Росією Криму висихають водойми (фото)

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    В окупованому Росією Криму висихають водойми (фото)
    Фото: RoksolanaToday&Крим

    Причиною сильного обміління може бути суха осінь

    Деякі водойми в окупованому Росією Криму продовжують висихати. При цьому річний посушливий період вже минув.

    Фото посухи опублікували на Twitter-сторінці RoksolanaToday&Крим.

    Світлини зробили біля Севастополя в Байдарській долині, яка була популярною серед туристів.

    Фото: RoksolanaToday&Крим
    Фото: RoksolanaToday&Крим

    Причиною такого сильного обміління може бути суха осінь.

    «Нещодавно був в Байдарській долині, отетерів від кількості води в водосховищі. Їжджу багато років хоча б раз на рік. Такого малого водосховища не бачив на початку зими ніколи! Осінь без дощів, я вважаю, стала катастрофою», - припускає очевидець.

    Зазначимо, окупанти планують перевести жителів Севастополя на погодинну оплату води. Аргументують посухою. Так званий місцевий депутат Вячеслав Горєлов у такому становищі звинувачує Україну. Каже, що в разі, якщо зима не буде сніжною, воду в місто постачатимуть як за радянських часів - по графіку.

    Крим окупанти депутат вода Сімферополь місто
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