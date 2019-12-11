У Росії відреагували на резолюцію ООН про мілітаризацію Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Представники МЗС РФ заявляють, що резолюція містить «неприйнятні звинувачення в адресу Росії»

У МЗС Росії поскаржилися на те, що тези щодо мілітаризації Криму нібито неправдиві

У міністерстві закордонних справ Росії відреагували на резолюцію ООН щодо Криму, в якій закликають РФ вивести свої війська з півострова і припинити окупацію території України.

Представники російської влади заявляють, що проєкт містить «неприйнятні звинувачення в адресу Росії».

«Зазначений проєкт вноситься на Генасамблею другу сесію поспіль. Він містить неприйнятні звинувачення на адресу Росії, побудовані на домислах, спекуляціях і перекручуванні фактів», - йдеться в заяві.

Також в МЗС РФ поскаржилися на те, що тези щодо мілітаризації Криму нібито неправдиві.

«До 2014 року відповідно до російсько-української угоди про перебування Чорноморського флоту одна тільки Росія мала право дислокувати на півострові до 25 тис. військовослужбовців, хоча реальний показник був нижчий - 12 тисяч. Всього разом з українським контингентом на півострові тоді було розміщено 27 тис. військових, в той час як зараз їх кількість там не досягає такого рівня», - заявили в МЗС, не уточнивши, скільки військових РФ в Криму зараз, коли української армії там немає.

За словами російської влади, порівняно з минулим роком знизилася кількість прихильників резолюції.

«Кількість прихильників резолюції знизилася з 66 до 63, ще більше число делегацій (111 проти 108) утрималися або зовсім ухилились від участі в голосуванні», - заявили в МЗС РФ.

Як відомо, 9 грудня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів», у якій міститься пункт про захоплені РФ ядерні об’єкти та інфраструктуру на окупованій території.

Резолюція закликає всі держави-члени співпрацювати з ООН «для якнайшвидшого припинення російської окупації Криму».

Проект резолюції підготували 39 країн, серед яких США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Україна, Італія, Швеція, країни Балтії, Угорщина, Болгарія та інші.

Також опубліковано список країн, які голосували проти кримської резолюції ООН.

Попередню резолюцію з такою самою назвою Генасамблея ООН ухвалила 18 грудня 2018 року. У документі наголошується на безпекових загрозах, які Росія створює для України, Чорноморського регіону і всієї Європи перекиданням до Криму військ і зброї, зокрема літаків і ракет, здатних переносити ядерний заряд. Вперше звучить прямий заклик до Росії негайно вивести з Криму свої війська і невідкладно припинити його тимчасову окупацію.