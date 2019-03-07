В ООН спростували слова омбудсмена РФ про переслідування Україною кримчан



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У доповідях Моніторингової місії ООН згадані Москальковою випадки не зафіксовані

У доповідях Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні не зафіксовані випадки переслідування жителів анексованого Криму з боку України, про які раніше повідомила російський омбудсмен Тетяна Москалькова.

Про це «Крим.Реалії» заявила спеціаліст з комунікацій місії ООН з прав людини в Україні Ірина Яковлєва.

«Ми готуємо публічні доповіді про ситуацію з правами людини як у Криму, так і в Україні в цілому. Туди потрапляє інформація, яку ми могли перевірити відповідно до методології управління Верховного комісара ООН з прав людини та відповідно до міжнародних стандартів. Зараз ті випадки, про які, ймовірно, казала пані Москалькова, у наших доповідях не відображені», - розповіла Яковлєва.

Вона підтвердила, що комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет провела зустріч з Тетяною Москальковою в рамках засідання Ради ООН з прав людини.

«Минулого тижня в Женеві проходило засідання Ради ООН з прав людини. Паралельно цьому засіданню Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет проводить зустрічі з представниками державних органів різних країн. У тому числі за ініціативою пані Москалькової відбулася така зустріч», - пояснила вона.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що обурена словами російського омбудсмена Тетяни Москалькової про нібито переслідування Україною жителів анексованого Росією Криму.

5 березня Денісова провела у Женеві зустріч із омбудсменом РФ Тетяною Москальковою, у ході якої вони обговорили стан українських політв'язнів.