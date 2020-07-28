  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В ООН заявили про забруднення довкілля масками та рукавичками

    • Розсилка
    В ООН заявили про забруднення довкілля масками та рукавичками - В ООН заявили про забруднення довкілля масками та рукавичками
    В ООН заявили про забруднення довкілля масками та рукавичками

    Ситуація із забрудненням довкілля погіршилася

    Пластикові маски для обличчя, флакони з дезинфікуючим засобом для рук та одноразові рукавички спровокували забруднення довкілля на фоні пандемії коронавіруса. Використання цих виробів значно збільшилося у цьому році.

    Про це повідомляє пресслужба Організації об'єднаних націй (ООН).

    Відзначається, що до початку пандемії забруднення пластиком вже було однією з головних загроз нашій планеті. Наразі ситуація погіршилася.

    «Наші вулиці, пляжі і океани піддалися справжньому цунамі відходів, в тому числі захисних масок, рукавичок, флаконів з дезинфікуючим засобом для рук і упаковок для продуктів харчування», - йдеться в повідомленні.

    Також в ООН відзначили, що «раптовий сплеск щоденного споживання виробів, покликаних забезпечити безпеку людей і зупинити хворобу, значно погіршив ситуацію».

    Наголошується, що світові продажі одноразових масок злетіли з приблизно 800 млн доларів в 2019 році до 166 млрд доларів в 2020-му.

    ООН пляжі цунамі харчування коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ