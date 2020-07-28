В ООН заявили про забруднення довкілля масками та рукавичками



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В ООН заявили про забруднення довкілля масками та рукавичками

Ситуація із забрудненням довкілля погіршилася

Пластикові маски для обличчя, флакони з дезинфікуючим засобом для рук та одноразові рукавички спровокували забруднення довкілля на фоні пандемії коронавіруса. Використання цих виробів значно збільшилося у цьому році.

Про це повідомляє пресслужба Організації об'єднаних націй (ООН).

Відзначається, що до початку пандемії забруднення пластиком вже було однією з головних загроз нашій планеті. Наразі ситуація погіршилася.

«Наші вулиці, пляжі і океани піддалися справжньому цунамі відходів, в тому числі захисних масок, рукавичок, флаконів з дезинфікуючим засобом для рук і упаковок для продуктів харчування», - йдеться в повідомленні.

Також в ООН відзначили, що «раптовий сплеск щоденного споживання виробів, покликаних забезпечити безпеку людей і зупинити хворобу, значно погіршив ситуацію».

Наголошується, що світові продажі одноразових масок злетіли з приблизно 800 млн доларів в 2019 році до 166 млрд доларів в 2020-му.