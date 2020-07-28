Німеччина введе обов'язкові тести на коронавірус для туристів



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Німеччина введе обов'язкові тести на коронавірус для туристів

Тести на Covid-19 будуть проводитися безкоштовно

З наступного тижня уряд Німеччини вводить обов’язкове тестування на наявність коронавірусної інфекції всім пасажирам, які приїжджають із країн з підвищеним ризиком інфікування.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Німеччини Йенс Шпан, повідомляє The Local.

Він зазначив, що необхідно попередити інфікування від мандрівників, які повертаються з-за кордону.

За його словами, тест буде обов’язковим і безкоштовним. Його проводитимуть відповідно до закону про захист від інфекційних хвороб.

Норму повинні ввести з наступного тижня.

До списку країн із підвищеним ризиком зараження, укладеного Інститутом Роберта Коха, увійшли 130 країн. Зокрема — Україна, Азербайджан, Вірменія, Албанія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Казахстан, Чорногорія, Єгипет, Росія, Сербія, Туреччина, США та інші.

Раніше Главком писав, що все більше українців шукає в Google варіанти літнього відпочинку як всередині країни, так і за кордоном. Про це свідчать тенденції пошукових запитів, пов'язаних з відпочинком.

Раніше у МОЗ назвали умову для відкриття кордонів ЄС для українців. В Україні динаміка захворюваності на коронавірус за останні два тижні перевищує ті норми, які для себе взяли в Європі. У зв’язку з цим Європейський союз не може поки що відкрити кордони для українських туристів.

Як відомо, Рада ЄС у четвер, 16 липня, оновила перелік країн, з якими країнам-членам Євросоюзу рекомендовано поступово відкривати сполучення, до якого Україна знову не потрапила.