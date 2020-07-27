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    Болгарія спростила в'їзд для українців

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    Болгарія спростила в'їзд для українців - Болгарія спростила в'їзд для українців
    Болгарія спростила в'їзд для українців

    Для в'їзду в країну необхідна наявність негативного тесту на коронавірус

    Уряд Болгарії спростив в'їзд для громадян деяких країн за умови, що туристи будуть мати негативний тест на Covid-19. Зокрема нові правила від Міністерства охорони здоров'я Болгарії стосуються й українців.

    Про це повідомляє Reuters.

    Так, туристи з України зможуть в'їжджати до Болгарії з 30 липня при наявності негативного тесту на коронавірус, зроблений за 72 години до прибуття.

    З 28 липня Болгарія буде приймати громадян балканських країн, а також Молдови, Ізраїлю та Кувейту при тих же умовах.

    Болгарія прагне відновити свої чорноморські курорти, на які в цьому році не змогли прибути іноземці в результаті пандемії.

    Раніше Главком писав, що все більше українців шукає в Google варіанти літнього відпочинку як всередині країни, так і за кордоном. Про це свідчать тенденції пошукових запитів, пов'язаних з відпочинком.

    Раніше у МОЗ назвали умову для відкриття кордонів ЄС для українцівВ Україні динаміка захворюваності на коронавірус за останні два тижні перевищує ті норми, які для себе взяли в Європі. У зв’язку з цим Європейський союз не може поки що відкрити кордони для українських туристів.

    Як відомо, Рада ЄС у четвер, 16 липня, оновила перелік країн, з якими країнам-членам Євросоюзу рекомендовано поступово відкривати сполучення, до якого Україна знову не потрапила.

    ЄС іноземці Болгарія Україна коронавірус
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