Болгарія спростила в'їзд для українців



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Болгарія спростила в'їзд для українців

Для в'їзду в країну необхідна наявність негативного тесту на коронавірус

Уряд Болгарії спростив в'їзд для громадян деяких країн за умови, що туристи будуть мати негативний тест на Covid-19. Зокрема нові правила від Міністерства охорони здоров'я Болгарії стосуються й українців.

Про це повідомляє Reuters.

Так, туристи з України зможуть в'їжджати до Болгарії з 30 липня при наявності негативного тесту на коронавірус, зроблений за 72 години до прибуття.

З 28 липня Болгарія буде приймати громадян балканських країн, а також Молдови, Ізраїлю та Кувейту при тих же умовах.

Болгарія прагне відновити свої чорноморські курорти, на які в цьому році не змогли прибути іноземці в результаті пандемії.

Раніше Главком писав, що все більше українців шукає в Google варіанти літнього відпочинку як всередині країни, так і за кордоном. Про це свідчать тенденції пошукових запитів, пов'язаних з відпочинком.

Раніше у МОЗ назвали умову для відкриття кордонів ЄС для українців. В Україні динаміка захворюваності на коронавірус за останні два тижні перевищує ті норми, які для себе взяли в Європі. У зв’язку з цим Європейський союз не може поки що відкрити кордони для українських туристів.

Як відомо, Рада ЄС у четвер, 16 липня, оновила перелік країн, з якими країнам-членам Євросоюзу рекомендовано поступово відкривати сполучення, до якого Україна знову не потрапила.