Якість світового рівня: 10 тисяч ІФА-тестів від Фонду Порошенка отримують медзаклади України



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10 тисяч ІФА-тестів від Фонду Порошенка отримують медзаклади України Фото: Європейська солідарність

Високоточні тести виробництва швейцарської компанії Roche дають змогу оперативно проводити діагностику на коронавірус медичним працівникам і пацієнтам

Нову партію з 10 тисяч ІФА-тестів від Фонду Порошенка отримують медзаклади України.

Про це повідомляє пресслужба партії «Європейська солідарність».

Високоточні тести виробництва швейцарської компанії Roche дають змогу оперативно проводити діагностику медичним працівникам і пацієнтам, щоб запобігати поширенню коронавірусу у лікувальних закладах.

Про це говорять лікарі з різних областей України, які завдяки Фонду Порошенка з початку червня мають змогу проводити діагностику з допомогою найсучаснішої методики. Загалом в Україну доставлено вже понад 50 тисяч тестів Roche.

«Ці тести нові, на новому суперсучасному обладнанні, яке раніше не використовувалось в Україні. Точність надзвичайно висока, практично 99%», – зазначає завідував донорським відділом Львівського центру громадського здоров’я Ігор Горбаль.

«Це надзвичайно потрібна річ, для того щоб визначити логістику хворого: де йому оперуватися, де проходити лікування», – пояснює Микола Галей, медичний директор з хірургічної допомоги Волинської обласної лікарні.

«Нам привезли ще 1000 тестів. Ми вже почали сьогодні тестувати медпрацівників лікарні, зараз будемо тестувати по первинній ланці міста і району, і тих людей, які потребують обстеження», – розповідає директор КНП «Броварська багатопрофільна клінічні лікарня» Валентин Багнюк.

«Ці методики, які Фонд Порошенка дає можливість нам запровадити, вартість цього лабораторного оснащення дозволяє нам моніторити ситуацію у колективі. Це вже друга партія тестів, яку ми отримуємо», – наголошує генеральний директор Тернопільської університетської лікарні Василь Бліхар.

Головний лікар Рівненської центральної міської лікарні Євген Кучерук пояснює: вчасне тестування є першочерговою умовою боротьби з епідемією. «Хочу подякувати Фонду Порошенка за те що, вони з розумінням ставляться до наших проблем і дуже вчасно передають нам тести. Тому що ми хочемо тестувати і медичних працівників, знати – чи хто хворів, чи не хворів, це дуже вчасно. Як то кажуть, дорога ложка до обіду», – говорить Євген Кучерук.

«Якраз у нас практично закінчились реактиви, які в нас були. Один набір на 200 визначень, а в нас співробітників багато, і вони міняють зміни, і кожен раз маємо обстежити, щоб знати, чи можуть вони спокійно йти додому», – пояснює старший лаборант лікарні Ганна Андрощук.

«Ці тести дуже чутливі, аналізатор автоматичний, і через 17 хвилин ми отримуємо вже результат», – показує новітнє обладнання завідувач експрес-лабораторії КНП «Бердянське територіальне медичне об’єднання» Микола Романенко.

«Тести Roche – це світовий стандарт, якість світового рівня. Обладнання може робити більше тисячі тестів за добу. Велика подяка Фонду Петра Порошенка за те, що нам були надані доволі дорогі реактиви. І ми можемо тепер проводити якісну діагностику коронавірусу у наших пацієнтів», – зазначив директор КНП «Бердянське територіальне медичне об’єднання» Дмитро Єгоров.

«Дорога допомога, коли вона вчасна», — так лікарі говорять про захисні костюми, окуляри та маски, про пульсоксиметри, апарати ШВЛ, високоточні ІФА-тести, які із перших тижнів пандемії ми доставляємо у медичні заклади у різних регіонах України. На жаль, влада виявилася неспроможною захистити українців. У таких умовах медики у першу чергу потребують нашого захисту. Тому ми продовжуємо забезпечувати лікарні високоточними тестами та засобами захисту. І я гордий, що завдяки нашій допомозі вдалося зберегти здоров’я тисяч людей. Дякую медикам за кожне врятоване життя», – говорить п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Захисні костюми від Порошенка отримали понад 100 медичних закладів. У Порошенка у 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу витрачено вже більше ста мільйонів гривень.