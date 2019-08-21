В ОПЗЖ заявили, що Богдан намагається захопити «112 Україна»



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У політсилі заявили, що безпосереднім куратором рейдерського захоплення телеканалу є керівник Офісу президента Андрій Богдан

Президент України Володимир Зеленський і його команда мають намір захопити телеканал «112 Україна». Про це йдеться в заяві Опозиціійної платформи - за життя, опублікованої на офіційному сайті політичної сили.

«Президент Зеленський і його команда мають намір захопити телеканал «112 Україна». Згідно з оприлюдненою медіа інформацією, саме в Офісі президента сплановане рейдерське захоплення незалежного ЗМІ. А для здійснення плану «Зе! Команди» влада має намір в повному обсязі залучити репресивну державну машину - від СБУ і Нацради з питань телебачення і радіомовлення до кишенькових судів і Агентства з розшуку та менеджменту активів, яким має бути передано управління телеканалом», - підкреслили в партії.

Також в Опозиціійній платформі - за життя заявили, що, за даними ЗМІ, інспіратором та безпосереднім куратором рейдерського захоплення телеканалу є керівник Офісу президента Зеленського Андрій Богдан, відомий своїм зарозумілим і презирливим ставленням до журналістів.

«А виконавцями й співучасниками реалізації злочинного плану стануть, як вже очевидно, численні «слуги народу» - як у виконавчій, так і законодавчій владі. Влада не тільки зберегла систему адміністративного тиску на медіа, а й в найкоротші терміни сформувала нові інструменти і схеми для здійснення рейдерства щодо незалежних ЗМІ. Вона має намір підім'яти під себе неугодні медіа. А особливо непокірних - труїти, залякувати, позбавляти ліцензії і ... закривати», - йдеться в заяві політсили.

Керівництво партії вважає, що саме цим пояснюється той факт, що президент не відреагував на обстріл будівлі телеканалу «112 Україна» з гранатомета, а правоохоронні органи злочинно не діють, спускаючи на гальмах розслідування цього кричущого злочину.

«Влада будує своєрідний адміністративний «освенцим», призначений для системного знищення непокірних незалежних медіа, прикриваючись при цьому розхожими фразами про демократичні цінності та національну безпеку. Опозиціійна платформа - за життя заявляє, що такі дії Офісу президента Зеленського не можуть бути сприйняті інакше, як оголошення війни незалежним ЗМІ, заохочення до переслідування журналістів і медіа. Кінцевою метою таких дій, безумовно, є встановлення політичної диктатури, формування тоталітарної системи для утримання влади за всяку ціну», - констатують в політсилі.