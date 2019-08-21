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    У світі

    Голова МЗС Німеччини говоритиме у Москві про Україну

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    Очільник МЗС Німеччини&nbsp;Гайко Маас зараз прямує до Росії - Голова МЗС Німеччини говоритиме у Москві про Україну
    Очільник МЗС Німеччини Гайко Маас зараз прямує до Росії

    Планується також обговорити «тему нормандського формату і тему візиту російського президента до Франції» - Бройль

    Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час поїздки до Москви планує обговорити з російським колегою Сергієм Лавровим тему України та переговорів у «нормандському форматі».

    Про це повідомив у середу офіційний представник МЗС ФРН Райнер Бройль, пише «Інтерфакс».

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    «Міністр нині прямує до Москви для переговорів із міністром закордонних справ... Україна обов'язково буде темою на переговорах», - сказав Бройль.

    За словами представника міністерства, планується також обговорити «тему нормандського формату і тему візиту російського президента до Франції».

    Як відомо, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон зустрів президента Росії Володимира Путіна у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

    Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8.

    У порядку денному переговорів було відновлення зустрічей на найвищому рівні у «нормандському форматі», чого особливо прагне президент Франції, ситуація навколо Ірану та Сирії, а також двосторонні відносини.

    ЗМІ повідомили, що Макрон спробує переконати Путіна відновити переговори з Україною у «нормандському форматі».

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