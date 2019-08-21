Голова МЗС Німеччини говоритиме у Москві про Україну



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Очільник МЗС Німеччини Гайко Маас зараз прямує до Росії

Планується також обговорити «тему нормандського формату і тему візиту російського президента до Франції» - Бройль

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час поїздки до Москви планує обговорити з російським колегою Сергієм Лавровим тему України та переговорів у «нормандському форматі».

Про це повідомив у середу офіційний представник МЗС ФРН Райнер Бройль, пише «Інтерфакс».

«Міністр нині прямує до Москви для переговорів із міністром закордонних справ... Україна обов'язково буде темою на переговорах», - сказав Бройль.

За словами представника міністерства, планується також обговорити «тему нормандського формату і тему візиту російського президента до Франції».

Як відомо, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон зустрів президента Росії Володимира Путіна у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8.

У порядку денному переговорів було відновлення зустрічей на найвищому рівні у «нормандському форматі», чого особливо прагне президент Франції, ситуація навколо Ірану та Сирії, а також двосторонні відносини.

ЗМІ повідомили, що Макрон спробує переконати Путіна відновити переговори з Україною у «нормандському форматі».

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