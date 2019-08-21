Facebook шукає журналістів для новинного розділу



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Формування контенту нового розділу у мобільному додатку соцмережі візьме на себе команда журналістів з різних ЗМІ

У Facebook з'явиться новий розділ News Tab

Компанія Facebook планує найняти команду досвідчених журналістів для відбору новин до нового розділу, що називатиметься News Tab.

Про це повідомляє The New York Times.

«Наша мета в тому, щоб News Tab надавала персоналізовані, надзвичайно актуальні для користувачів новини... Ми найняли невелику команду журналістів, щоб переконатися, що користувачі отримають найкращі історії», - зазначила в коментарі журналістам керівник Facebook з питань партнерства в сфері новин Кемпбелл Браун.

Як зазначається, формування контенту нового розділу в мобільному додатку соцмережі візьме на себе команда журналістів з різних ЗМІ. Вони відбиратимуть і перевірятимуть новини на достовірність. Інформацію про вакансії соцмережа опублікує вже сьогодні.

Як повідомлялося, компанія Facebook зазнає критики через неналежний контроль новин. Зокрема, у 2016 році російські агенти через Facebook поширювали неправдиві новини, щоб вплинути на результати американських президентських виборів.

Нині Facebook працює над тим, щоб відновити свою репутацію платформи, де люди можуть знайти надійні джерела інформації.