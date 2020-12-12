Юхновський закликав президента Зеленського повернути Донбас силою

Юхновський пояснив, що «чим далі, тим складніше нам буде працювати з нині окупованими територіями»

«Ми можемо повернути Донецьк і Луганськ тільки за допомогою розумної військової сили»

Академік Національної академії наук, фізик-теоретик та екснардеп Ігор Юхновський порадив президенту України Володимиру Зеленському повернути Донецьк та Луганськ за допомогою військових сил.

В інтерв’ю «Главкому» Юхновський зазначив, що під час урочистого засідання Верховної Ради, присвяченого 30-й річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України закликав Зеленського не боятися ухвалювати рішення та використовувати Збройні сили.

«Мені здається, що він дослухається, але у міру того, як він бачить можливість їх втілення. Річ у тім, що ми маємо велику біду на Сході України, де авантюристи захопили владу у Луганську і Донецьку і це величезна провина Порошенка. Річ у тім, що чим довше ми ведемо оборону, тим далі віддаляються від України території, які керовані цими авантюристами», – зазначив академік.

Тобто, Юхновський пояснив, що «чим далі, тим складніше нам буде працювати з нині окупованими територіями».

«Якщо вони (окуповані території, – «Главком»), наприклад, повернуться до України. Тому єдиний порятунок у таких випадках, коли там панує люмпен і ним командують авантюристи, – це військова сила. Тобто я закликав президента Зеленського до рішучих військових дій. Ми можемо повернути Донецьк і Луганськ тільки за допомогою розумної військової сили», – наголосив політик.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».