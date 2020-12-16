На Донбас приїхали посли Польщі та Швеції
Дипломати відвідали схід України на запрошення Олексія Резнікова, щоб ознайомитися зі стратегією реінтеграції регіону
Візит відбувається на запрошення міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Рєзнікова. Його метою є ознайомлення дипломатів з урядовою стратегією реінтеграції регіонів, охоплених конфліктом.
У рамках свого візиту посли зустрінуться з найбільшими роботодавцями в Донецькій і Луганській областях, а також візьмуть участь у відкритті Центру адміністративних послуг на контрольному пункті Новотроїцьке на лінії розмежування.
Крім того, вони зустрінуться з головою Донецької ОДА Павлом Кириленком і Луганської ОДА Сергієм Гайдаєм.
«Поїздка в такому складі і її програма природні, враховуючи роль Польщі та Швеції у розвитку Східного партнерства, а також майбутнє головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі - Стокгольма в 2021 році і Варшави в 2022 році», – підкреслив Ціхоцький.
Нагадаємо, що раніше Рада продовжила закон про особливий статус Донбасу. Парламент ще на рік - до січня 2022 року – продовжив закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО.
Також в ОБСЄ заявили, що кількість порушень перемир'я на Донбасі зменшилася. Місія зафіксувала, зокрема, чотири вибухи невизначеного походження в північному напрямку від Широкиного.
Джерело: УНІАН