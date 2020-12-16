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    На Донбас приїхали посли Польщі та Швеції

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    Посли Польщі та Швеції приїхали з візитом на Донбас - На Донбас приїхали посли Польщі та Швеції
    Посли Польщі та Швеції приїхали з візитом на Донбас

    Дипломати відвідали схід України на запрошення Олексія Резнікова, щоб ознайомитися зі стратегією реінтеграції регіону

    Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький і посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг приїхали з візитом на Донбас. 

    Візит відбувається на запрошення міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Рєзнікова. Його метою є ознайомлення дипломатів з урядовою стратегією реінтеграції регіонів, охоплених конфліктом.

    У рамках свого візиту посли зустрінуться з найбільшими роботодавцями в Донецькій і Луганській областях, а також візьмуть участь у відкритті Центру адміністративних послуг на контрольному пункті Новотроїцьке на лінії розмежування.

    Крім того, вони зустрінуться з головою Донецької ОДА Павлом Кириленком і Луганської ОДА Сергієм Гайдаєм.

    «Поїздка в такому складі і її програма природні, враховуючи роль Польщі та Швеції у розвитку Східного партнерства, а також майбутнє головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі - Стокгольма в 2021 році і Варшави в 2022 році», – підкреслив Ціхоцький.

    Нагадаємо, що раніше Рада продовжила закон про особливий статус Донбасу. Парламент ще на рік - до січня 2022 року – продовжив закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО.

    Також в ОБСЄ заявили, що кількість порушень перемир'я на Донбасі зменшилася. Місія зафіксувала, зокрема, чотири вибухи невизначеного походження в північному напрямку від Широкиного.

    Джерело: УНІАН

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас посол
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