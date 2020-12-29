Набув чинності закон про продовження особливого статусу Донбасу

Рада продовжила закон про особливий статус Донбасу до 31 грудня наступного року

Рада продовжила закон про особливий статус Донбасу до 31 грудня наступного року

Закон діятиме до 31 грудня 2021 року

Закон про продовження особливого статусу Донбасу набув чинності. Статус продовжили до 31 грудня 2021 року.

Він опублікований в газеті «Голос України».

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Зазначимо, 24 грудня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про внесення змін в закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Документ передбачає запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО тільки «після ... виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».

Із 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом». Росія продовжує підживлювати війну на Донбасі грошима й озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію в складі кадрових російських військових, громадян РФ і місцевих сепаратистських елементів.

До слова, віце-прем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Рєзніков повідомив, що на окупованій території Донецької і Луганської областей примусово пройшли паспортизацію близько 300 тисяч громадян України. В окупованому росіянами Криму це число перевищує 2 мільйони.