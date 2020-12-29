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    Набув чинності закон про продовження особливого статусу Донбасу

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    <span>Рада продовжила закон про особливий статус Донбасу до 31 грудня наступного року</span> - Набув чинності закон про продовження особливого статусу Донбасу
    Рада продовжила закон про особливий статус Донбасу до 31 грудня наступного року
    Фото з відкритих джерел

    Закон діятиме до 31 грудня 2021 року

    Закон про продовження особливого статусу Донбасу набув чинності. Статус продовжили до 31 грудня 2021 року.

    Він опублікований в газеті «Голос України».

    Закон набирає чинності з дня його опублікування.

    Зазначимо, 24 грудня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про внесення змін в закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

    Документ передбачає запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО тільки «після ... виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».

    Із 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

    Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом». Росія продовжує підживлювати війну на Донбасі грошима й озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію в складі кадрових російських військових, громадян РФ і місцевих сепаратистських елементів.

    До слова, віце-прем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Рєзніков повідомив, що на окупованій території Донецької і Луганської областей примусово пройшли паспортизацію близько 300 тисяч громадян України. В окупованому росіянами Криму це число перевищує 2 мільйони.

    Теги: Росія бойовики на Донбасі Донбас армія закон ОРДЛО самоврядування
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