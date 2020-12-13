Клімкін не вірить, що Росія пустить миротворців ОБСЄ на Донбас

«Зараз Донбас – це питання для Росії і внутрішньополітичне», заявив ексглава МЗС України

Російська Федерація не пустить важкоозброєних миротворців ОБСЄ на Донбас, адже це суперечить її інтересам.

Про це повідомив міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін в етері Еспресо.TV.

«Був план, як встановити за допомогою місії ОБСЄ контроль над кордоном, оскільки в Мінську нічого не написано про те, як будується міжнародний контроль над кордоном. І з самого початку ми розуміли, що він має бути встановлений. Більше того, оскільки мандат всієї місії – вся територія України СММ має контролювати кордон. Був план про спеціальні бази які встановлюються вздовж кордону про спеціальні патрулі про повне технічне оснащення і насправді такий план в разі реалізації», – зауважив Клімкін.

«Що стосується миротворців, Росія на сьогодні важкоозброєних миротворців, звичайно, на Донбас не пустить. По-перше, це суперечить її інтересам, а друге, і це дуже важливо, насправді, зараз Донбас – це питання для Росії і внутрішньополітичне. Якщо Путін піде на якісь там компроміс з націоналістами в Росії, а їх там багато, то буде бачитися, що оцей Путін – слабкий президент. В нього імідж сильного президента, він на це не піде», – зазначив ексміністр.

Павло Клімкін додав: «Звичайно, має бути сильний компонент військових радників. Я великий фанат, щоб Європейський союз це на себе взяв. Пам’ятаєте, місія ЄС колись була в Грузії. Вона невеличка була, але ЄС може піти далі. Такий досвід насправді, у Європейського союзу є. Тому можна все що завгодно говорити, можна збільшувати цих людей. Але це, насправді, не так просто, оскільки цих людей треба знайти, їх потрібно навчити».

На нагадування ведучої, що Росія теж входить в ОБСЄ, Клімкін відповів: «Росія теж запустить своїх людей, звичайно. Вони всі шпигуни: хто на ФСБ працює, хто ГРУ, але точно вони на когось працюють, там випадкових людей нема».

На завершення Клімкін резюмував: «Росія просто не пустить важкоозброєних миротворців, не проголосує за це. Це потрібно голосувати в Раді безпеки, там сидить Росія і вона заблокує будь-яке рішення, яке не буде їй пасувати».

Нагадаємо, ключовою ідеєю так званого плану «Б» по Донбасу є введення миротворчого контингенту.