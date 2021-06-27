У Перемишлі вшанували бійців УГА і УНР, які померли в польському таборі для інтернованих

Через жахливі умови утримання тут вмирали до 100 людей щодня

У Перемишлі в Польщі вшанували вояків Української галицької армії і Української Народної Республіки (УНР), які загинули в таборі для військовополонених, що розташовувався в 1918–1921 роках у селі Пикуличі (частина цієї території належить нині до Перемишля), повідомляє Радіо Свобода.

Розпочався захід богослужінням у соборі святого Івана Хрестителя (УГКЦ), а по тому продовжився громадською панахидою на місці колишнього табору. Нині тут військовий цвинтар, де поховані від 2 до 3 тисяч українських вояків. Спочатку вони, як союзники, воювали за свободу Польші проти червоноармійців Тухачевського, а по тому відступили з польським маршалом Юзефом Пілсудським із України, перед приходом більшовиків.

На території, що контролювалася Польщею українські вояки були інтерновані, тобто примусово затримані і роззброєні.

У вшануванні взяла участь група депутатів Львівської обласної ради, представники Інституту національної пам’яті України, товариств «Надсяння», «Холмщина» зі Львова, української громади Перемишля, влади Підкарпатського воєводства Польщі, українські дипломати в Польщі. Церковна хода пам’яті українських воїнів, які загинули за волю України, була започаткована в Перемишлі рівно 100 років українцями Перемишля і єпископами УГКЦ, зокрема Йосафатом Коциловським. Традиційно через тиждень після Зелених свят українці йшли на військовий цвинтар. Комуністична влада Польщі заборонила захід. 1990 року року ця традиція була відновлена.

У 1919 році в таборі перебували близько 30 тисяч військовополонених. Щодня через нелюдські умови утримання вмирали до 100 людей.

«Сподіваюсь, що ми дізнаємось імена загиблих. Тут спочивають понад 2000 вояків УГА і УНР. Сподіваюсь,що ми вшановуватимемо історичну пам’ять і будуватимемо майбутнє», – сказав депутат Львівської обласної ради Святослав Шеремета.

Як раніше повідомлялося, активісти і представники польських націоналістичних організацій розібрали на кладовищі села Грушовичи поблизу Перемишля надгробний пам'ятник воїнам УПА, який до цього вже псувався вандалами.

Акція, що відбувалася за згодою війта гміни Стубно і в яку поліція не втручалася, викликала рішучий протест Об'єднання українців у Польщі, які прийняли заяву з цього приводу.